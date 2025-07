Roma due arresti per droga in poche ore

Sequestrati oltre 270 grammi di hashish e contanti. Arrestati un 50enne della provincia di Napoli e un 22enne romano. ROMA – Serata movimentata per i Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia che, nell’ambito di due distinte operazioni antidroga coordinate con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato due persone sospettate di spaccio. Il primo intervento è avvenuto a Formello, dove i militari della Stazione locale, insieme a un’unitĂ cinofila del Nucleo di Santa Maria di Galeria, hanno seguito e perquisito un 50enne originario della provincia di Napoli, giĂ noto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, due arresti per droga in poche ore

