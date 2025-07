Roma dà alle fiamme un’auto della polizia davanti al Viminale e un veicolo del ministero della Giustizia Ricercato

Un uomo dato fuoco ieri sera a due auto, a Roma, usando foglie e materiali di fortuna. Ha colpito prima un veicolo del ministero della Giustizia e poi, dopo circa 30 minuti, un’auto della polizia di Stato davanti al Viminale. Le due macchine sono rimaste danneggiate, ma in modo lieve, grazie all’intervento degli agenti che hanno prontamente spento le fiamme. L’autore non è stato ancora identificato e fermato. Il piromane e il tentativo anche davanti alla sede del Csm. Secondo quanto ha appreso Adnkronos si tratterebbe non di una persona fragile ma bensì di un piromane. Lo stesso soggetto, di carnagione chiara, è stato ripreso in più punti. 🔗 Leggi su Open.online