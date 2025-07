Fermato un parcheggiatore abusivo recidivo, multate due donne sorprese a prostituirsi ROMA – Operazione dei Carabinieri della Compagnia Roma Eur, supportati dal Nucleo Radiomobile, per il contrasto alla prostituzione e ad altri reati nella zona del quartiere Eur. Il bilancio è di una denuncia e due sanzioni amministrative. In viale Romolo Murri, davanti a una discoteca, i militari hanno sorpreso un 67enne napoletano mentre svolgeva, senza autorizzazione, l’attività di parcheggiatore abusivo. L’uomo, già recidivo, è stato denunciato. Nel corso degli stessi controlli, due donne di origine romena, di 36 e 38 anni, sono state multate per aver violato il divieto di stazionamento in zone vietate alla prostituzione, tra viale dell’Agricoltura e piazzale Parri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma, controlli anti-prostituzione all’Eur: una denuncia e due sanzioni