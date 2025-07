Roma controlli a Magliana | sanzionati tre negozi multe per 9mila euro

IrregolaritĂ su igiene, orari delle slot e lavoro nero. Ispezioni dei Carabinieri in quattro attivitĂ . ROMA – Blitz dei Carabinieri nel quartiere Magliana, dove sono state ispezionate quattro attivitĂ commerciali. Tre di queste sono finite nel mirino per violazioni amministrative che hanno fatto scattare sanzioni per un totale di 9mila euro. I controlli, condotti dalla Stazione Roma Villa Bonelli con il supporto dei NAS e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, rientrano nelle attivitĂ di contrasto al gioco illegale e alle irregolaritĂ lavorative. Nel dettaglio, un’attività è stata multata per la mancata attuazione delle procedure Haccp e per carenze strutturali; un’altra per aver acceso slot machines fuori dall’orario consentito; la terza per aver impiegato un lavoratore in nero. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

