Roma-Cannes è già sold out | esauriti i biglietti in meno di 24 ore

Il conto alla rovescia per la nuova stagione è già scandito dall’entusiasmo dei tifosi della Roma. Dopo meno di ventiquattro ore dall’apertura della vendita, è arrivato il tutto esaurito per l’amichevole contro il Cannes, in programma mercoledì 31 luglio alle ore 18:00 presso lo stadio Tre Fontane. I 4.000 biglietti messi a disposizione – al prezzo di 20 euro – sono stati venduti tutti entro le 15 di oggi, al termine della fase 1 riservata agli abbonati di Serie A. Un segnale importante di attaccamento e attesa per la nuova era targata Gasperini. Europa League e Coppa Italia: da lunedì via agli abbonamenti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Cannes, è già sold out: esauriti i biglietti in meno di 24 ore

Roma, nuova amichevole in agenda: il 31 luglio sfida al Cannes, la squadra dei Friedkin - Si arricchisce il cammino della Roma verso la nuova stagione. Dopo aver ufficializzato le principali tappe del precampionato, la società giallorossa ha inserito nel calendario una nuova amichevole: il 31 luglio la squadra di Gian Piero Gasperini affronterà il Cannes.

Amichevoli d’estate: Roma-Cannes si giocherà al Tre Fontane il 31 luglio - Il ritiro estivo della Roma comincia a prendere forma definitiva, tra sudore, pianificazione e partite utili a testare le idee del nuovo tecnico.

