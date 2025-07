Roma | altra goleada in amichevole Unipomezia battuta per 9-0

Roma 25 luglio 2025 - Siamo ben lontani dalle sfide probanti del campionato italiano, dell' Europa League o anche solo delle prossime amichevoli estive, ma intanto la Roma prende confidenza con il suo nuovo tecnico, con i suoi nuovi giocatori e lo fa vincendo e divertendosi. Cinque giorni dopo aver superato per 14-0 la sfida contro la Trastevere all'interno del centro tecnico "Fulvio Bernardini" di Trigoria, nel medesimo campo i giallorossi demoliscono per 9-0 l' Unipomezia, squadra neopromossa nel in Serie D nel Girone G, lo stesso per altro in cui incrocerà nella prossima stagione proprio la Trastevere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roma: altra goleada in amichevole, Unipomezia battuta per 9-0

In questa notizia si parla di: roma - unipomezia - altra - goleada

Roma, out Dovbyk e Salah-Eddine al rientro: giovedì l’amichevole con l’UniPomezia - Giovedì prossimo, alle ore 18, il centro sportivo di Trigoria ospiterà la seconda amichevole della Roma in questa prima fase del precampionato.

Roma, Dovbyk e Salah-Eddine ancora out: a rischio per il test contro l’UniPomezia - Niente da fare per Artem Dovbyk e Salah-Eddine. Anche nella seduta odierna a Trigoria i due hanno svolto lavoro differenziato e difficilmente saranno a disposizione di Gasperini p er l’amichevole di domani contro l’UniPomezia.

Dove vedere Roma-UniPomezia: streaming e probabili formazioni - La società giallorossa ha confermato ufficialmente che il secondo test estivo si svolgerà giovedì 24 luglio alle ore 18:00 sui campi del centro sportivo di Trigoria.

Roma-UniPomezia 9-0: poker show di Ferguson; Roma, hai visto che Ferguson? Poker nel 9-0 in amichevole contro l'Unipomezia; Eccellenza B. L'UniPomezia riabbraccia finalmente la Serie D, goleada all'Aprilia CSP.

Roma: altra goleada in amichevole, Unipomezia battuta per 9-0 - Domani per altro la Roma sarà nuovamente in campo, quando volerà in Germania per affrontare il Kaiserslautern all'interno dello stadio dei tedeschi: il Fritz- Segnala sport.quotidiano.net

Diretta/ Roma Unipomezia (risultato finale 9-0): altra goleada, segna anche il baby Arena! (24 luglio 2025) - 0: i giallorossi realizzano un'altra goleada nell'amichevole di Trigoria, benissimo Evan Ferguson. Da ilsussidiario.net