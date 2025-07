ROH | PPV spostato per impegni personali del proprietario Tony Khan

Dopo diversi cambi di programma e di location, è stata finalmente fissata la data per Ring of Honor: Death Before Dishonor. L’evento si terrà venerdì 29 agosto presso l’ex 2300 Arena di Philadelphia, meglio conosciuta tra i fan del wrestling come la storica ECW Arena. Inizialmente, lo show era previsto per il 5 settembre, ma durante l’ultima puntata di “ AEW Collision ” è stato ufficializzato l’anticipo di una settimana. Secondo quanto riportato dal Wrestling Observer Newsletter, lo spostamento è dovuto a un impegno personale di Tony Khan, presidente di AEW e proprietario di ROH, che ha già confermato la sua presenza a un matrimonio proprio il 5 settembre. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - ROH: PPV spostato per impegni personali del proprietario Tony Khan

