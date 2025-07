Rockin 1000 a Cesena 2025 | programma biglietti e come arrivare

Da Francesca Michelin ai Negramaro, fino a Peppe Vessicchio. Numerose novitĂ e ospiti speciali arrivano al festival rock piĂą famoso d'Italia sabato 26 e domenica 27 luglio per celebrare i suoi 10 anni: vediamoli tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rockin 1000 a Cesena 2025: programma, biglietti e come arrivare

Rockin’ 1000: da Cesena al mondo in 10 anni di musica - “Che bellissimo, grazie mile”. Dieci anni dopo, il video postato sui social da un Dave Grohl entusiasta della “Learn to fly” suonata all’Ippodromo di Cesena dai protagonisti della prima edizione di Rockin’ 1000 per convincere i Foo Fighters ad esibirsi in città , rimane ancora oggi (col suo senso d’ammirazione e le sue sgrammaticature cariche d’affetto) il riferimento obbligato di una storia iniziata nel 2015 e cresciuta sulla voglia di stare dalla parte del rock.

Rockin’1000, i Negrita e Piero Pelù nel cast delle due serate evento di Cesena - Si accendono i riflettori sull’attesissimo evento Rockin’1000 – 10 Years Celebration, anche i Negrita e Piero Pelù nella line up.

Rockin'1000 dĂ vita al Flash Coro: due concerti a Cesena per "abbattere le barriere tra pubblico e performer" - Rockin'1000 lancia un nuovo format per l'estate 2025: si tratta del Flash Coro, un format dinamico e interattivo che veicolerĂ la musica e la passione del Rockin'1000 in tre date speciali in Italia: 22 giugno e 23 luglio in piazza a Cesena e 9 ottobre in teatro a Firenze.

Stessa energia, nuovo giro di brani: la Rockin’1000 Jam di Torino torna all’EDIT il 9 luglio. Suoneremo 17 pezzi, in lineup sempre diverse: massimo 6 musicisti per volta sul palco. Vuoi esserci? Accedi all’app Rockin’1000, vai all’evento e scegli fino a 3 brani. Vai su Facebook

I biglietti e le tariffe del Rockin' 1000 2025 - Per chi volesse acquistare i biglietti e assistere allo spettacolo, alcuni sono ancora disponibili sul sito dedicato a partire da 25 euro per arrivare fino a 60, divisi in base alla zona in cui si vuo ... Scrive ilrestodelcarlino.it