Rocio e Raoul Bova annunciano novità tramite l’avvocato

le dichiarazioni dell’avvocato di raoul bova in merito alle recenti polemiche. In seguito alle numerose indiscrezioni che hanno coinvolto l’attore raoul bova e la sua compagna rocĂ­o munoz morales, è arrivata una comunicazione ufficiale da parte del suo legale. La nota fornisce chiarimenti sulla situazione sentimentale e sulle accuse circolate sui media, sottolineando aspetti fondamentali della vita privata dell’attore. risposte ufficiali sull’andamento della relazione tra raoul bova e rocĂ­o munoz morales. L’avvocato ha precisato che raoul bova e rocĂ­o munoz morales non sono piĂą una coppia sposata, ma si trovano separati di fatto da diverso tempo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Rocio e Raoul Bova annunciano novitĂ tramite l’avvocato

In questa notizia si parla di: raoul - bova - avvocato - rocio

Rocío Muñoz Morales e quel dettaglio piccante su Raoul Bova - Ospite nel salotto di Caterina Balivo, Rocío Muñoz Morales ha raccontato l'inizio della sua relazione con Raoul Bova, concentrandosi soprattutto sulla loro "prima volta"

Pausa di riflessione per Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales? No, anzi va tutto bene - Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales sarebbero da tempo in crisi, anche se hanno fatto di tutto per smentire la notizia.

Rocío Muñoz Morales: “Io e Raoul Bova abbiamo fatto l’amore in inglese” - Rocío Muñoz Morales, attrice e moglie di Raoul Bova, è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”.

Raoul Bova è separato da tempo da Rocio Morales. L’avvocato conferma e attacca Fabrizio Corona: “Diffuso materiale illecito, indaga la magistratura”. #raoulbova #bova #Rocio #fabriziocorona Vai su X

Parla l'avvocato di #RaoulBova dopo lo "scandalo" fatto partire da #FabrizioCorona e svela che l'attore e #RocioMunozMorales.... L'#ansa ha appena pubblicato al nota rilasciata da David Leggi avvocato di #RaoulBova. Nella nota si legge che l'attore e la co Vai su Facebook

Rocio e Raoul Bova, arriva la nota dell’avvocato; Raoul Bova, le rivelazioni del suo avvocato: «Lui e Rocio sono separati di fatto da molto tempo»; Raoul Bova e Rocio Morales separati da tempo, fango mediatico.

Raoul Bova e Rocío Morales, l’avvocato: «Sono separati da tempo» - Il legale dell’attore interviene ufficialmente dopo giorni di voci e insinuazioni. Da vanityfair.it

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, l’amore è davvero finito: parla l’avvocato dell’attore - Il legale smentisce le voci su una presunta relazione segreta, denunciando la diffusione illecita di materiale privato e sottolineando gli ac ... panorama.it scrive