Robot umanoidi sotto i 6.000 dollari | i cinesi di Unitree sorprendono ancora con il nuovo R1

Piccolo, agile e in grado di parlare. Per ora è stato annunciato, ma finirĂ in catalogo a 5.900 dollari. L’era dei robot umanoidi casalinghi si avvicina a grandi passi. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Robot umanoidi sotto i 6.000 dollari: i cinesi di Unitree sorprendono ancora con il nuovo R1

Cina: Pechino ospitera’ edizione inaugurale Giochi mondiali robot umanoidi - Pechino ospitera’ la Conferenza mondiale dei robot (WRC) del 2025 e l’edizione inaugurale dei Giochi mondiali dei robot umanoidi (WHRG) nel mese di agosto, secondo quanto dichiarato ieri in una conferenza stampa.

Cina: robot umanoidi assistono servizi governativi a Shenzhen - Shenzhen, in Cina, e’ all’avanguardia nell’utilizzo di robot umanoidi per assistere nei servizi governativi, e lavorano persino nei turni notturni! – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.

Montemagno show: "Robot umanoidi?. Niente paura..." - Un "educational stand up" per un viaggio nell’ innovazione digitale e tecnologica, fra intelligenza artificiale, nuove sfide dello spazio e sviluppi della robotica.

L’uomo qui sotto si chiama Lorenzo Falchi, nella vita fa il sindaco, primo cittadino di Sesto Fiorentino. Ha deciso di non restare a guardare in silenzio e, assieme alla sua giunta, ha decretato ufficialmente lo stop alla vendita di farmaci, parafarmaci, attrezzature Vai su Facebook

Boom dei Robot Umanoidi: Le 100 Azioni Scelte da Morgan Stanley battono Wall Street - La banca d’investimento Morgan Stanley ha rivelato che il suo portafoglio di 100 azioni legate ai robot umanoidi ha registrato una performance ... Come scrive borsainside.com

Torino, apre la prima fabbrica di umanoidi. «Addio caro Cipputi, ecco i nuovi operai, 1.85 centimetri per 120 kg di stazza. La batteria? Otto ore» - Oversonic Robotics, azienda di Fabio Puglia e Paolo Denti, vuole uno stabilimento sul territorio. Si legge su torino.corriere.it