Roberto Baggio in Giappone come ambasciatore del Made in Italy a Osaka | Orgoglioso di rappresentare l’Italia

Roberto Baggio, una delle leggende del calcio italiano ed ex calciatore, tra le altre, dell'Inter, ha ricevuto una grande accoglienza in Giappone, dove ha partecipato a una serie di eventi istituzionali come Ambassador di Lega Serie A. L'occasione è stata quella di promuovere il meglio del Made in Italy a fianco di ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) e Maeci (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).

CALCIO SERIE A * SPORT E MADE IN ITALY: «ROBERTO BAGGIO AMBASCIATORE IN GIAPPONE, PER LE ECCELLENZE ITALIANE» - Ambassador di Lega Serie A al fianco di ICE e Maeci per promuovere le eccellenze italiane al Foodex Kansai e all`Expo 2025 a Osaka. Secondo agenziagiornalisticaopinione.it

Baggio visita il Padiglione Italia e partecipa al Kagami Biraki - Roberto Baggio, ex stella del calcio mondiale e pallone d'oro nel 1993, ha visitato il Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka nel contesto di un panel dedicato alla diplomazia dello sport organizzato in ... Si legge su ansa.it