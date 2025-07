Rivoluzione turismo in Piemonte

Cirio e Bongioanni: «Alberghi, B&B, agriturismi, campeggi, villaggi, rifugi: un programma da quasi 16 milioni di euro a sostegno delle imprese turistico-ricettive, così il Piemonte del turismo torna a investire, innova e cresce» Dopo quindici anni torna in campo la Legge Regionale 1899, una pietra miliare che all’inizio degli anni Duemila ha trasformato radicalmente il . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Rivoluzione turismo in Piemonte

In questa notizia si parla di: piemonte - turismo - rivoluzione - anni

Legambiente, turismo sostenibile in montagna: al Piemonte 4 bandiere verdi e una nera - Nel 2025 Legambiente ha assegnato 19 Bandiere Verdi a progetti virtuosi sulle Alpi, segnalando l’evoluzione sostenibile e innovativa di queste aree montane: Piemonte e Friuli-Venezia Giulia guidano la classifica regionale con 4 bandiere ciascuna, seguite da Lombardia e Veneto (3), Trentino (2), Alto Adige, Valle d’Aosta e Liguria (1 ciascuna).

Regione Piemonte, la novarese Chiarelli perde le deleghe a turismo e sport - Marina Chiarelli non sarà più l'assessora piemontese a turismo e sport. Ancora non c'è un annuncio ufficiale, ma è ormai certo che ci sarà un mini-rimpasto nella giunta Cirio e che l'ex vicesindaca novarese perderà due delle sue deleghe.

Regione Piemonte, riassegnate all'assessore Bongioanni le deleghe a Turismo e Sport - Riassegnate le deleghe regionali a Turismo e Sport, che vengono ufficialmente tolte all'assessora novarese Marina Chiarelli e affidate all'assessore all'Agricoltura Paolo Bongioanni.

E' online il nuovo sito internet dell'Opera 5 https://www.moiola2045.it/ A partire dal 12 luglio saranno aperte e prenotabili le visite guidate allo sbarramento di #Moiola, il primo spazio visitabile interamente dedicato al Vallo Alpino in Piemonte Unione Montana Vai su Facebook

Rivoluzione Turismo, torna la storica legge regionale: investimenti su hotel, B&B e agriturismi; Morto il “piemontese” Hulk Hogan, leggenda del wrestling: aveva 71 anni; Bandiere Verdi 2025, Legambiente ne assegna 4 al Piemonte per il turismo sostenibile sulle Alpi.

Cirio e Bongioanni: “Il Piemonte turistico torna a investire, innovarsi e crescere” - Torna dopo 15 anni la Legge 18, un programma da quasi 16 milioni di euro a sostegno di alberghi, b&b, agriturismi, campeggi, villaggi e rifugi ... Lo riporta cuneodice.it

Turismo, bando da 15,8 milioni per imprese Piemonte - Un nuovo bando per il 2025 da quasi 15,8 milioni di euro per contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese che svolgono attività ricettiva in Piemonte. Riporta ansa.it