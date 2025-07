rivoluzione medicina oggi stop alle iscrizioni ravenna nuova frontiera

L’ Università e il territorio uniti per portare servizi di eccellenza in campo sanitario. Dopo cinque anni, la modalità sperimentata a Ravenna che ha consentito al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di ampliare la propria offerta formativa, anche grazie alla possibilità di conferire incarichi universitari ai medici professionisti, sta portando i suoi frutti. L’esperienza è riuscita a innescare un effetto domino positivo: l’inserimento dei professionisti ospedalieri accanto ai docenti universitari, in seguito a un accordo con realtà locali e con l’Ausl, ha permesso di attivare nuovi reparti universitari e al contempo è riuscita a far crescere nell’ospedale di Ravenna eccellenze cliniche e scientifiche in particolare per quanto riguarda i trapianti allogenici di midollo osseo e le unità di otorinolaringoiatria, di oculistica e di pediatria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

