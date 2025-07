Rivelate le cause della morte di Anne Burrell | la chef di Food Network si è suicidata

A cinque settimane dalla scomparsa di Anne Burrell, sono state rese note le cause del decesso. Secondo quanto stabilito dal medico legale di New York, la chef di Food Network si è suicidata a seguito di un’intossicazione acuta dovuta agli effetti combinati di difenidramina, etanolo, cetirizina e anfetamina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rivelate le cause della morte di Anne Burrell: la chef di Food Network si è suicidata; Giallo sulla morte della chef Anne Burrell, vicino al corpo manciata di pillole; Morta nel suo appartamento di Brooklyn Anne Burrell, star di Food Network, aveva 55 anni.

Celebrity chef Anne Burrell's cause of death confirmed as suicide - Anne Burrell's sudden passing has been ruled as a suicide by the New York City medical examiner's office following her death at the age of 55 last month ... Riporta unilad.com

Cause of death for celebrity chef Anne Burrell released - On Thursday, the New York City medical examiner’s office confirmed to Nexstar that it had ruled Burrell died by suicide. Scrive msn.com