Ritrovato senza vita Un posto al sole dramma per il personaggio | spoiler clamoroso

Serie Tv. Nessuno si aspettava un colpo di scena cos√¨ crudo, ma Un Posto al Sole ha deciso di sorprendere (e sconvolgere) i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda dal 28 luglio all‚Äô1 agosto 2025, la soap di Rai 3 si tinger√† di giallo. Un ritrovamento tragico, che cambier√† le carte in tavola e riaprir√† ferite mai davvero guarite. E mentre si cerca la verit√†, alcuni personaggi saranno pronti a tutto pur di ottenerla. Ecco cosa accadr√† nei nuovi episodi. Leggi anche: Flavio Insinna torna in Tv: ecco dove lo vedremo il prossimo autunno Un corpo senza vita: il dramma colpisce Napoli. Sar√† un momento che segner√† per sempre le trame di Un Posto al Sole: il corpo senza vita di Assane verr√† ritrovato, lasciando senza parole i protagonisti e gli spettatori. 🔗 Leggi su Tvzap.it

¬© Tvzap.it - ‚ÄúRitrovato senza vita‚ÄĚ. ‚ÄúUn posto al sole‚ÄĚ, dramma per il personaggio: spoiler clamoroso