Ritrovata nel Napoletano la bimba di 4 mesi risultata positiva alla cocaina

È stata ritrovata nel comune di Striano (Napoli) la bimba di 4 mesi che mercoledì mattina era stata prelevata dai genitori dall’ospedale di Salerno dopo che era risultata positiva alla cocaina. I carabinieri della compagnia di Salerno, con l’ausilio dei militari del posto, sono riusciti a individuare i genitori - una coppia di nazionalità marocchina senza fissa dimora - e la piccola. Inizialmente. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ritrovata nel Napoletano la bimba di 4 mesi risultata positiva alla cocaina

In questa notizia si parla di: ritrovata - bimba - mesi - risultata

In stato di abbandono e positiva alla cocaina: la lettera dei poliziotti alla bimba ritrovata - La piccola, scomparsa da un anno, viveva in condizioni disumane dal momento in cui il padre l'aveva sottratta alla madre

Novara, ritrovata una bimba scomparsa: scoperta terrificante - Gli agenti sono riusciti a ritrovare una bambina di soli 14 mesi scomparsa da un anno. Ma la scoperta fatta dagli inquirenti è davvero inquietante Le ricerche per la scomparsa di una bambina di soli 14 mesi sono terminate nelle scorse ore.

Bimba di 14 mesi sparita da oltre un anno ritrovata e positiva alla cocaina: viveva in stato di abbandono - A Novara, una bambina di 14 mesi è stata ritrovata in condizioni critiche. Tre persone sono indagate per maltrattamenti e abbandono.

Ritrovata nel Napoletano bimba risultata positiva alla cocaina; La bimba di 4 mesi positiva alla cocaina ritrovata con i genitori: la scomparsa dall'ospedale dopo due giorni di ricerche; Ritrovata coppia in fuga con la bimba di 4 mesi positiva alla cocaina.

Ritrovata coppia in fuga con la bimba di 4 mesi positiva alla cocaina - I carabinieri hanno rintracciato a Striano (Napoli) la coppia che aveva portato via dall'ospedale di Salerno la figlia di 4 mesi, risultata positiva alla ... Da fanpage.it

Ritrovata nel Napoletano bimba risultata positiva alla cocaina - È stata ritrovata nel comune di Striano (Napoli) la bimba di 4 mesi che mercoledì mattina era stata prelevata dai genitori dall'ospedale di Salerno dopo che era risultata positiva alla cocaina. msn.com scrive