Ritrovata dopo sette giorni la 14enne scomparsa da una comunità nel Torinese | sta bene

Sta bene la 14enne scomparsa da Torino lo scorso 18 luglio: è stata ritrovata dalle forze dell'ordine dopo giorni di ricerche, dopo che la giovane si era allontanata dalla comunità in cui vive senza lasciare più tracce. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ritrovata - giorni - 14enne - scomparsa

"Era svenuta nell'armadio". Ritrovata Valentina Greco, sparita in Tunisia da 9 giorni - È stata ritrovata l'italiana dispersa in Tunisia, Valentina Greco: a lanciare l'allarme è stata la famiglia con la quale la donna aveva interrotto i rapporti da diversi giorni.

Cardinale in lizza come nuovo Papa derubato a Roma, borsa ritrovata dopo giorni vicino alla chiesa a Monti - Arrivato a Roma per i funerali di Bergoglio e partecipare all'elezione del nuovo Papa in Vaticano, gli rubano la borsa con gli effetti personali, comprese le chiavi dell'auto.

Cardinale in lizza come nuovo Papa derubato a Roma, borsa ritrovata dopo giorni vicino alla chiesa a Monti - Arrivato a Roma per i funerali di Bergoglio e partecipare all'elezione del nuovo Papa in Vaticano, gli rubano la borsa con gli effetti personali, comprese le chiavi dell'auto.

Ritrovata Asia, la 14enne scomparsa da Torino da una settimana. La parole del padre: “Grazie a tutti. Mia figlia sta bene” ? #UnoMattinaEstate in... Vai su Facebook

È stata ritrovata Asia Giannetti, la 14enne scomparsa da Torino Vai su X

È stata ritrovata Asia Giannetti, la 14enne scomparsa da Torino; Asia Giannetti, ritrovata la 14enne scomparsa il 18 luglio: il sollievo del padre; Ritrovata la ragazza 14enne scomparsa.

Asia Giannetti, ritrovata la 14enne scomparsa il 18 luglio: il sollievo del padre - La giovane di Crescentino è stata rintracciata vicino Torino. Riporta giornalelavoce.it

A Torino, si cerca da giorni la 14enne Asia Giannetti, scomparsa senza cellulare e documenti. La madre lancia un appello sui social per ritrovarla. - Sono trascorsi sei giorni dalla scomparsa di Asia Giannetti, una ragazza di 14 anni originaria di Torino, ospite di una comunità per minori. Come scrive controcopertina.com