Ritrovata coppia in fuga con la bimba di 4 mesi positiva alla cocaina

I carabinieri hanno rintracciato a Striano (Napoli) la coppia che aveva portato via dall'ospedale di Salerno la figlia di 4 mesi, risultata positiva alla cocaina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Salerno, coppia fuggita con neonata positiva alla cocaina: trovati a Striano - Ritrovata a Striano, nel napoletano, la coppia di genitori marocchini fuggiti, assieme alla loro neonata di quattro mesi dall'ospedale di Salerno