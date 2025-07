Ritorno impensabile in Serie A | Alla Juve con Simone Inzaghi

L’ex tecnico dell’Inter e il possibile ritorno immediato in Serie A per sedersi sulla panchina della storica rivale dei nerazzurri. Un suo fedelissimo potrebbe seguirlo a Torino Per non pochi addetti ai lavori l’avventura di Simone Inzaghi in Arabia, potrebbe durare non piĂą di un anno. Quindi finire in anticipo rispetto alla scadenza del contratto con l’ Al-Hilal – da 25 milioni a stagione – fissata a giugno 2027. L’ex Inter potrebbe tornare in Italia giĂ nell’estate 2026. Per lui si parla di nuovo della Juventus, che avrebbe fatto un sondaggio prima dell’addio ai nerazzurri. C’era ancora Cristiano Giuntoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ritorno impensabile in Serie A: “Alla Juve con Simone Inzaghi”

Il ritorno del personaggio amato nella nuova serie tv dell’mcu - Il panorama delle produzioni Marvel si arricchisce con la nuova serie televisiva Ironheart, che approfondisce tematiche familiari e dinamiche di relazione ancora poco esplorate nel Marvel Cinematic Universe (MCU).

Sampdoria in Serie C, Gastaldello: “C’è amarezza. Sul mio ritorno…” | ESCLUSIVO - L’ex capitano della Sampdoria commenta la retrocessione in Serie C ai microfoni di Calciomercato.it: ecco cosa pensa del suo ritorno Per la prima volta nella sua storia, la Sampdoria dovrà disputare il campionato di Serie C: il pareggio contro lo Juve Stabia condanna i blucerchiati.

Serie C, la fase nazionale dei playoff: LIVE le gare di ritorno - Con la chiusura dei gironi B e C, termina la regular season di Serie C. Un campionato che però ha ancora tanto da dire, visto che ci sono i playoff.

Antonio Cassano è tornato ad attaccare Simone Inzaghi: "Ha vinto un campionato e ne ha buttati tre. Esperienza all'estero? Può prendere per il c**o chi scrive le cose che vuole, è andato per prendere 25 milioni" Vai su Facebook

