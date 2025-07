Rissa al Tour manate e spintoni durante il rifornimento | Capiot e Rickaert puniti per intimidazione

La giuria del Tour de France attraverso il VAR ha deciso di prendere severi provvedimenti nei confronti di Amaury Capiot della ArkĂ©a-B&B Hotels e Jonas Rickaert e dell'Alpecin-Deceuninck dopo aver visionato un filmato in cui i due ciclisti si sono presi a manate per cercare lo spazio migliore per il rifornimento: "condotta intimidatoria", per Rickaert anche un cartellino giallo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

