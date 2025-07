Rischio incendio nell' area verde chiusa abusivamente il municipio se ne riappropria Sarà affidata ai cittadini

Il II municipio si è riappropriato di un pezzo di verde incolto incastrato tra le abitazioni di via dei Sabelli, a San Lorenzo. Detta così, potrebbe sembrare questione di poco rilievo. Mille metri quadri di verde su cui affacciano alcune abitazioni, non attrezzati, non frequentati. In realtĂ . 🔗 Leggi su Romatoday.it

