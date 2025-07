Riqualificazione ed efficientemento energetico per la scuola di Fratta

“Maggiore comfort per gli studenti e anche per chi lavora nel plesso scolastico di Fratta”. Così il sindaco Luciano Meoni durante il sopralluogo alla scuola «G.B. Madagli». Approfittando della pausa estiva delle attività scolastiche, sono conclusi i lavori di efficientamento energetico della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: energetico - scuola - fratta - riqualificazione

Efficientamento energetico e altri lavori: la scuola "San Francesco" è quasi pronta - FRANCAVILLA FONTANA - Sono terminati i lavori nel plesso San Francesco del terzo istituto comprensivo di Francavilla Fontana.

Scuola elementare di Soligo: iniziati i lavori di efficientamento energetico - Sono iniziati in questi giorni i lavori di efficientamento energetico della scuola elementare di Soligo, che seguono l’intervento di messa in sicurezza sismica realizzato nel 2021, per consegnare agli studenti una scuola più sicura, rinnovata e efficiente a livello energetico.

Mercato San Severino, 1,5 mln di euro di finanziamento per l’efficientamento energetico della Scuola Media “San Tommaso d’Aquino” - Un nuovo finanziamento per l’efficientamento energetico di edifici pubblici a Mercato S.Severino. Dopo quello ricevuto per la Scuola dell’Infanzia e Primaria di Sant’Angelo, un altro plesso scolastico del territorio, l’ istituto San Tommaso d’Aquino, si prepara a diventare un plesso ‘ad energia quasi zero’ -ovvero un edificio ad altissima prestazione energetica in cui il fabbisogno molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia prodotta da fonti rinnovabili- grazie al finanziamento da 1,5 milioni di euro riconosciuto al Comune da parte del GSE (Gestore Servizi Energetici).

Cortona, riqualificazione ed efficientemento energetico per la scuola di Fratta; Sondrio, riqualificazione della Torelli: una scuola a misura di alunno; Iniziati i lavori di ristrutturazione ed efficientemento energetico della scuola di Gaiba.

Cortona, riqualificazione ed efficientemento energetico per la scuola di Fratta - Lavori conclusi per i nuovi infissi, il sopralluogo del sindaco: «Maggiore comfort per gli utenti e per chi ci lavora» ... Lo riporta msn.com

Risparmio energetico all’Itc Zappa. Un progetto da sei milioni di euro - Domotica, risparmio energetico e fonti rinnovabili: sono questi i pilastri dell’importante intervento di riqualificazione energetica che coinvolgerà l’Itc ... msn.com scrive