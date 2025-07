Riqualificato un sentiero lungo il torrente | e all’inaugurazione Giani si tuffa con il sindaco

LORO CIUFFENNA – Riqualificato un sentiero lungo il torrente. E all’inaugurazione il governatore Giani, con il sindaco Rossi, si tuffa nele acque del Ciuffenna. Inaugurato questa mattina (25 luglio) il primo tratto di un camminamento lungo il torrente Ciuffenna, a Loro Ciuffenna recuperato grazie ad un progetto regionale di riqualificazione urbana. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Loro Ciuffenna Andrea Rossi hanno percorso il sentiero lungo il fiume ed hanno poi proseguito fino alle pozze del Ciuffenna attraverso un ulteriore camminamento – dall’antico mulino alla vecchia ferriera – bonificato grazie al progetto dei Cammini dell’acqua, realizzato dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e sostenuto da Publiacqua. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: lungo - sentiero - torrente - giani

Donna resta ferita lungo il sentiero, l'intervento dei vigili del fuoco e del Soccorso Alpino - Paura attorno alle 12 di domenica (4 maggio) per una donna caduta in un sentiero in localitĂ Val Di Covile nel comune di Santa Sofia.

Paura per una donna caduta lungo un sentiero, necessario l'intervento dell'elicottero del 118 - Paura attorno alle 12 di domenica (4 maggio) per una donna caduta in un sentiero in localitĂ Val Di Covile nel comune di Santa Sofia.

Terni, la curiosa scoperta: “Un asparago di due metri e mezzo lungo il sentiero. Trovato e cucinato” VIDEO - Un rinvenimento davvero inusuale, quanto casuale, mentre percorreva un sentiero. Il signor Renato si trovava nei giorni scorsi, in compagnia del cugino: “Stavamo passeggiando lungo una stradina di montagna – racconta alla nostra redazione di www.

Ciuffenna, un tuffo per inaugurare il nuovo percorso lungo il fiume; Sondrio, due donne trovate morte nel torrente Fellaria: si erano tuffate per salvare il loro cane.

Tuffo del presidente Giani per inaugurare il nuovo tratto lungo il fiume Ciuffenna - Inaugurato il primo tratto di un camminamento lungo il torrente Ciuffenna, a Loro Ciuffenna recuperato grazie ad un progetto regionale di riqualificazione urbana. Segnala corrierediarezzo.it

Percorso lungo il Ciuffenna, venerdì 25 luglio inaugurazione del primo tratto - Venerdì 25 luglio il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sarà a Loro Ciuffenna insieme al sindaco di Loro Ciuffenna Andrea Rossi per l'inaugurazione del primo tratto del percorso di accesso ... Riporta lanazione.it