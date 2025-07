RINNOVO PATENTE AUTO ADDIO | ufficiale nuove regole rigide scatta il protocollo anziani a rischio non guidano più

Sicuramente non ottime notizie per un nutrito gruppo di persone che non potrà più rinnovare la patente. Che cosa succede. Prendere la patente di guida è un momento cruciale che simboleggia l’indipendenza. Richiede impegno e un investimento economico, ma ti apre le porte alla libertà di movimento. Il percorso è ben definito, sia che tu scelga un’autoscuola o decida di fare tutto da privatista. Il primo passo è superare l’esame di teoria, studiando il Codice della Strada e facendo tanti quiz. Una volta promosso, otterrai il foglio rosa, che ti autorizza a guidare con un accompagnatore. A questo punto, inizia la fase pratica. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - RINNOVO PATENTE AUTO ADDIO: ufficiale, nuove regole rigide, scatta il protocollo, anziani a rischio, non guidano più

In questa notizia si parla di: patente - rinnovo - auto - addio

Livorno | Premiato dall'Aci come "Accademico della guida", festeggia 100 anni con il rinnovo della patente - Quando ha preso la patente la seconda guerra mondiale era conclusa da poco, i telegiornali ancora non esistevano e la mitica Lambretta era appena entrata in commercio.

RINNOVO PATENTE VIETATO: dopo i 68 anni non puoi più guidare | Con il nuovo CDS piangono milioni di italiani - Ci sono alcuni limiti che riguardano la patente di guida come le regole per il rinnovo del documento dopo i 65 anni.

Patente di guida negata: “Sono disabile, rinnovo rifiutato. Mi appello a Mattarella” - Castelfiorentino, 19 maggio 2025 – Fin dalla nascita convive con una disabilità fisica. Affetta da tetraparesi spastica, Rossella Vannetti di Castelfiorentino oggi è una donna di 55 anni, ma questa condizione non le ha mai impedito nella vita di raggiungere tutti i suoi obiettivi.

#guida in stato di ebbrezza: addio patente e denuncia per tre automobilisti Vai su X

Un'azienda croata lancia un powerbank a forma di tanica di benzina da 4,2 kWh per auto elettriche (ma non solo). Carica fino a 3 kW. https://auto.everyeye.it/notizie/auto-elettriche-arriva-tanica-ricarica-portatile-addio-ansia-816761.html?utm_medium=Social Vai su Facebook

Morto a 102 anni il recordman della patente. Addio a Salvatore Falconi; Addio patente cartacea, arriva quella digitale; UFFICIALE PATENTE, l’Europa ha preso la decisione: addio rinnovi per sempre.

UFFICIALE, arriva la PATENTE SENIOR: obbligo per tutti gli over, prepara la carte e adeguati subito | Altrimenti addio auto - Arriva la patente over che riesce a far si che potrai guidare anche dopo una certa età con molte novità inattese ... Si legge su motorzoom.it

UFFICIALE PATENTE, l’Europa ha preso la decisione: addio rinnovi per sempre - In tutta Europa si rivoluziona il codice della strada: al via la patente digitale, nuove regole per i minori e stop ai documenti cartacei. Lo riporta mobilitasostenibile.it