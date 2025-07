Rinnovo Gatti il difensore a cuore aperto dopo il rinnovo | Difficile spiegare a parole quanto significhi per me Dimostrerò questo fino al 2030

Rinnovo Gatti, il numero 4 bianconero ha esternato tutte le sensazioni di questo prolungamento di contratto con il club bianconero! Le sue parole. Federico Gatti rilascia le prime dichiarazioni da giocatore fresco di rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2030. Il numero 4 bianconero ha esternato tutta la sua soddisfazione per il prolungamento attraverso un post. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Gatti (@federicogatti.4) PAROLE – « Difficile spiegare a parole quanto significhi per me fare parte di questo club. Lo dimostrerò sul campo, onorando e difendendo questi colori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

