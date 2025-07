Per il terzo anno, il " patto digitale di Bagno a Ripoli " sottoscritto tra educatori, famiglie e istituzioni per un uso sano e consapevole degli apparecchi elettronici, torna con un weekend senza telefoni. SarĂ organizzato nel mese di ottobre dal gruppo di lavoro che vuole favorire le relazioni tra genitori e figli attraverso il gioco e tante attivitĂ all’aria aperta, con i cellulari rigorosamente spenti. L’appuntamento da segnare in agenda è fissato per il 18 e 19 ottobre. Il sabato dalle 15 alle 18 i giardini ai Ponti diventeranno una grande area-gioco con laboratori creativi, prove di abilitĂ , letture ad alta voce, costruzione, circo, e - per la prima volta - sfide all’ultimo punto a ping pong con l’associazione Pontassieme, lezioni di scacchi con Firenze Scacchi e laboratori musicali con l’indirizzo musicale dell’IC Caponnetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rinnovato il patto digitale. I ragazzi dicono addio ai telefoni