Grosseto, 25 luglio 2025 – Due nuovi progetti per la realizzazione di impianti eolici di grande scala stanno per essere messi sul tavolo delle amministrazioni locali di Manciano e Arcidosso, scuotendo nuovamente il dibattito su energia rinnovabile, paesaggio e sostenibilità ambientale in Maremma e sul Monte Amiata. Il primo progetto riguarda la costruzione di un impianto eolico da 93,6 megawatt in località Sugarella, un’area compresa tra i comuni di Canino (VT), Montalto di Castro (VT) e Manciano (GR). A promuoverlo è la società Canino Sugarella S.r.l., con sede a Milano. Rinnovabili, nuovo Eldorado. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rinnovabili, Maremma nel mirino: “Serve una regia pubblica. Non siamo terra di conquista”