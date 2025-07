Rinforzi agli argini dell’Era Sopralluogo della Regione | Evitare effetti devastanti

Pontedera, 25 luglio 2025 – I vertici della Regione Toscana hanno visitato ieri mattina, con il sindaco Matteo Franconi, il cantiere sugli argini del fiume Era. Presente il governatore Eugenio Giani, con l’assessora regionale alla protezione civile, Monia Monni, l’assessora regionale al lavoro Alessandra Nardini e il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Questo intervento da 8 milioni di euro finanziato dalla Regione prevede l’inserimento di palancole all’interno degli argini per potenziarli e consolidarli in caso di piene eccezionali. “Ha preso il via la realizzazione di un’opera di riduzione del rischio idraulico molto concreta e molto efficace – ha detto il presidente Giani – il rafforzamento di un argine tramite l’inserimento di palancole che vengono proiettate dall’alto in modo da ottenere una sorta di ‘argine fortificato’ capace di resistere alla pressione dell’acqua nel caso si crei ‘l’effetto lago’, cioè un ristagno di acqua con pressione forte e prolungata sugli argini, praticamente la situazione che si crea nel caso in cui l’Arno non trovi sbocco in mare e, di conseguenza, l’Era non trovi sbocco in Arno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rinforzi agli argini dell’Era. Sopralluogo della Regione: “Evitare effetti devastanti”

