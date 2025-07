rinascita la festa de l' unità di municipio 1

Torna “Rinascita”: dal 20 al 23 giugno la Festa de l’Unità del Municipio 1 Quattro giorni di dibattiti, cultura, politica e socialità nel cuore di Milano. Dopo il successo della prima edizione, torna “Rinascita – la Festa de l’Unità del Municipio 1”, in programma da venerdì 20 a lunedì 23 giugno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Era stato distrutto dall'alluvione: ora una festa per la rinascita del parco cittadino - Un pomeriggio di festa per la riconsegna alla città di Faenza del Parco Cola, lo spazio verde compreso tra via Calamelli e via Comerio, una delle zone della città che più ha subìto la devastante alluvione del 16 e 17 maggio 2023.

Terni, casa vacanze Don Bosco verso la rinascita: “Una grande festa per rivivere le emozioni di Cittareale” - Rivivere le emozioni di un posto ‘magico’ che evoca ricordi indelebili. Il parroco Don Paolo Carloni ed i suoi collaboratori della parrocchia Immacolata Concezione, hanno attivato una raccolta di adesioni propedeutica all’organizzazione di una giornata presso la casa vacanze Don Bosco di.

Dal sisma alla rinascita. Chiesa ferita dalle scosse. La prima messa, una festa - E’ domenica 15 giugno, 10.30, ieri. Sono trascorsi 13 anni dalla ferita inferta dal terremoto del 2012.

