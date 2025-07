Rinascita Eclanese contro l' amministrazione comunale | Altro che trasparenza continuano a incartarsi

Altro che trasparenza: continuano a incartarsi! Dopo la nostra segnalazione in Consiglio comunale e il documento protocollato con n. 9143 del 01.07.2025, il Comune è stato costretto ad annullare in autotutela l’affidamento del servizio per il recupero IVA e IRAP. Motivo? Non avevano nemmeno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it