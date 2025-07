Rimossa un' auto a Torino Regio Parco | Sfrecciava per le strade provocando grande pericolo per i pedoni

Nella giornata di ieri, gioved√¨ 24 luglio 2025, la polizia locale √® intervenuta in via Ghedini a Torino per rimuovere un'auto Renault che era stata pi√Ļ volte segnalata dai residenti sfrecciare per le vie del quartiere Regio Parco, con il rischio di travolgere i pedoni. La vettura era. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: auto - torino - regio - parco

Incidente a Torino Madonna di Campagna: scontro tra due auto all'incrocio, una resta ribaltata su un fianco - Un incidente si è verificato all'ora di pranzo di oggi, giovedì 15 maggio 2025, all'incrocio tra corso Grosseto e corso Potenza a Torino.

Incidente a Torino Rebaudengo: scontro tra auto e camioncino che si ribalta col suo carico di macerie - Un incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 12 maggio 2025, in piazza Rebaudengo a Torino.

Incidente a Torino Aurora: scontro tra auto e scooter all'incrocio, grave il centauro - Un terribile incidente è avvenuto all'incrocio tra via Catania e via Buscalioni a Torino nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 16 maggio 2025.

23 Luglio ore 17.30 - La struttura del forte temporale che sta colpendo la zona Nord di Torino. Foto dal nostro gruppo telegram https://t.me/centrometeopiemontecmp Vai su Facebook

Rimossa un'auto a Torino Regio Parco: Sfrecciava per le strade provocando grande pericolo per i pedoni; Auto depredate in corso Regio Parco a Torino, uomini ubriachi in azione: arrestati; Torino, auto danneggiate e saccheggiate in corso Regio Parco: arrestati due uomini per furto aggravato.

Rimossa un'auto a Torino Regio Parco: "Sfrecciava per le strade provocando grande pericolo per i pedoni" - Nella giornata di ieri, giovedì 24 luglio 2025, la polizia locale è intervenuta in via Ghedini a Torino per rimuovere un'auto Renault che era stata più volte segnalata dai residenti sfrecciare per le ... Secondo torinotoday.it

Frontale auto-furgone a Torino, muore automobilista 70enne - RaiNews - Un 70enne ha perso la vita in uno scontro frontale tra la sua auto, una Alfa Romeo, e un furgone, all'incrocio con via Rosa e ... Da rainews.it