Il Rimini è a un passo dalla cessione. E la società che starebbe trattando l’acquisto del club dalla presidente Stefania Di Salvo sarebbe la Building Company Srl, azienda lombarda specializzata nel settore dell’ energia solare. Una trattativa che, dicono i ben informati, è vicinissima al closing. Poco meno di due mesi fa l’azienda di Carate Brianza, che ha un ufficio anche a Riccione, per alcune settimane ha trattato con il patron Nicola Canonico l’acquisizione del Foggia. Operazione che si sarebbe arenata nel momento in cui c’è stato il bisogno di mettere la documentazione sul tavolo. La Building Company, il cui amministratore unico è Giusy Anna Scarcella, per mettersi alla guida del Foggia sembrava aver già pronta anche una ’squadra’ dirigenziale con tanto di presidente, vice presidente e direttore sportivo già assoldati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Rimini, ore decisive per la cessione. Spunta una società dell'energia