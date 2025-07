La presentazione ufficiale del Napoli a Dimaro davanti ai tifosi: segui la diretta. La presentazione si chiude con l’inno della Champions League e l’urlo da parte de tifosi azzurri. Di Lorenzo: “Volevamo mandare un abbraccio anche alla famiglia del piccolo Danielel che è il primo ritiro che non è qui con noi, lo porteremo sempre nei nostri cuori”. Antonio Conte: “È bello rivedersi dopo una bellissima stagione, con uno scudetto sulla maglia. È stato veramente qualcosa di bello e di incredibile. Vi ringrazio a nome di tutti per il supporto ch ci avete dato che p stato fondamentale. La passione e l’entusiasmo che ci avete dimostrato fin dalla prima partita di Coppa Italia ci ha mostrato la vicinanza da parte nostra, e questo non possiamo dimenticarlo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - RILEGGI IL LIVE – Napoli, Di Lorenzo: “L’entusiasmo ci fa sentire meno la fatica, ora è il tempo di lavorare”