Riforma Province Calamai scrive a Piantedosi e Calderoli | Serve un intervento urgente

Prato, 25 luglio 2025 - Il presidente della Provincia di Prato, Simone Calamai, ha inviato una lettera ufficiale al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli  per richiamare l’attenzione del Governo sulla necessitĂ urgente di una riforma strutturale del sistema delle Province italiane. La lettera, spedita in seguito alla seduta del Consiglio Provinciale dello scorso giovedì 3 luglio, dĂ voce a un documento approvato all’unanimitĂ Â dal Consiglio, nel quale si sottolinea l’urgenza di un intervento normativo che restituisca alle Province un ruolo chiaro, risorse adeguate e piene funzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riforma Province, Calamai scrive a Piantedosi e Calderoli: "Serve un intervento urgente"

In questa notizia si parla di: riforma - province - calamai - urgente

Decreto Scuola, via libera in Commissione. Ma opposizioni, sindacati, Province e presidi bocciano la riforma - La Commissione Istruzione del Senato ha licenziato (in prima lettura) il cosiddetto “decreto scuola” (DL 45/2025), presentato dal governo come uno strumento strategico per l’attuazione del Pnrr e l’avvio del prossimo anno scolastico.

Riforma Province, Calamai scrive a Piantedosi e Calderoli: Serve un intervento urgente; Riforma delle Province, Calamai scrive a Piantedosi: Servono riforme urgenti e risorse adeguate.

Riforma Province, Calamai scrive a Piantedosi e Calderoli: "Serve un intervento urgente" - Il presidente della Provincia di Prato sollecita il Governo a una riforma strutturale: “Ripristinare funzioni, risorse e ruolo delle Province per garantire servizi efficaci ai cittadini” ... Scrive lanazione.it