Riforma della Rai corsa contro il tempo per evitare l’infrazione Ue

Ci vorrĂ la moral suasion dei partiti che fanno parte della maggioranza Ursula, Pd e Forza Italia in primis, per evitare l’avvio della procedura d’infrazione europea per il mancato recepimento dell’ European Media Freedom Act (Emfa) da parte dell’Italia. Ovvero una riforma della tv pubblica che rispetti certi paletti di indipendenza dal potere politico, di trasparenza, libertĂ e tutela del lavoro giornalistico, eccetera eccetera. Ma la riforma che andrebbe a sostituire l’attuale legge Renzi sulla tv del 2015 non è ancora in essere, quindi in teoria dall’8 agosto in avanti l’Italia è sanzionabile. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Riforma della Rai, corsa contro il tempo per evitare l’infrazione Ue

In questa notizia si parla di: riforma - evitare - infrazione - corsa

Farmaceutica, Russo (Aifa): "In riforma legislativa Ue evitare squilibri di assessment" - 'Tutelare i medicinali critici ma anche semplificare procedure' Roma, 8 mag. (Adnkronos Salute) - "Il nucleo della riforma normativa era - ed è - l'idea di usare strumenti regolatori per favorire l'accesso ai farmaci nei vari Paesi europei.

Farmaceutica, Russo (Aifa): “In riforma legislativa Ue evitare squilibri di assessment” - (Adnkronos) – "Il nucleo della riforma normativa era – ed è – l'idea di usare strumenti regolatori per favorire l'accesso ai farmaci nei vari Paesi europei.

Riforma della Rai, corsa contro il tempo per evitare l’infrazione Ue.

Riforma della Rai, corsa contro il tempo per evitare l’infrazione Ue - È corsa contro il tempo in Senato per incardinare la riforma della Rai prima dell'8 agosto, termine entro il quale potrebbe scattare la procedura di infrazione Ue per l'Italia. Si legge su lettera43.it