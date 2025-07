Ricky Gervais a Milano con Mortality | Chi voleva dirmi di cosa ridere ha perso

«È bello essere tornati a ridere». Così Ricky Gervais chiude il suo spettacolo Mortality all’Unipol Forum di Milano, tra gli applausi di novemila spettatori accorsi a vedere uno dei comici più irriverenti e divisivi degli ultimi anni. Lo show, contrariamente a quanto lascerebbe intendere il titolo non ha a che fare con la morte. Anzi, dice Gervais: « Questo è uno show sul vivere. C’è gente che è così preoccupata di morire che si scordano come vivere». Il record man inglese, famoso per la serie “The Office” ed altri popolarissimi show anche su Netflix, porta in Italia uno spettacolo che celebra, oltre alla vita, la libertà di parola, quella che Gervais non ha mai tenuto a freno. 🔗 Leggi su Open.online

Il comico più irriverente del mondo porta a Milano il suo show "Mortality": uno spettacolo tagliente, crudele e lucidissimo che riflette su vita, morte e ipocrisie moderne. Perché ridere, anche dell'inevitabile, è l'unica cosa davvero seria

