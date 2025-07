Ricci sfida i grillini | Non accetto lezioni di onestà

Il giorno dopo la tegola giudiziaria, l'ex sindaco di Pesaro e candidato del ccentrosinistra alle regionali delle Marche, Matteo Ricci (foto), si difende e, in attesa dell'interrogatorio del 30 luglio, contrattacca. Soprattutto in direzione dell'alleato M5s: "I cinque stelle hanno giustamente chiesto di vedere le carte, cosa che ho fatto. Ho spiegato le mie ragioni. Non credo di dover prendere lezioni di onestà da parte di nessuno, su questi temi abbiamo gli stessi valori". E torna sull'avviso di garanzia alla vigilia della campagna elettorale: "Non credo alle accuse di giustizia ad orologeria, ma sono rimasto sorpreso perché è una vicenda che è sui giornali da un anno". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

