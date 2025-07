Ricci indagato Schlein rompe il silenzio | Resta il nostro candidato nelle Marche

Pesaro, 25 luglio 2025 - "Il Pd è al fianco di Ricci”. Non ha dubbi Elly Schlein, anche dopo l'inchiesta che ha coinvolto Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro, e candidato alle regionali delle Marche per il centrosinistra finito sotto la lente della Procura per il caso "Affidopoli" sulle assegnazioni dirette di alcuni lavori pubblici. “Resta il nostro candidato. Ha detto di essere completamente estran e o, abbiamo fiducia nella magistratura e speriamo sia chiarito tutto al più presto. “Il Pd è assolutamente al suo fianco”. Così la segretaria Dem risponde ai cronisti a margine di un convegno. Da questi affidamenti, Ricci avrebbe ricavato benefici in termini di "consenso", come scrivono i magistrati, e non in termini economici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ricci indagato, Schlein rompe il silenzio: “Resta il nostro candidato nelle Marche”

In questa notizia si parla di: ricci - schlein - candidato - marche

Inizia la festa dell’Unità . Arriva la segretaria Schlein per spingere Matteo Ricci - Ancona al centro della campagna per le regionali del prossimo autunno: per il giorno inaugurale della II edizione della rinnovata Festa dell’Unità prevista la presenza e l’atteso intervento della segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein.

Elly Schlein dà il via alla alla Festa dell'Unità ad Ancona: «Qui per costruire l'alternativa con Matteo Ricci» - ANCONA – Un caldo sole e circa 2mila persone hanno accolto nel tardo pomeriggio Elly Schlein, giunta ad Ancona per inaugurare la Festa dell’Unità di piazza Pertini.

Elena Leonardi all'attacco: «Schlein, poco interessata alle Marche, ha ignorato Ricci che non ne azzecca una» - ANCONA – Ad Ancona è iniziata la Festa dell’Unità e ieri giovedì 5 giugno, come ospite della prima giornata sul palco ha tenuto un comizio la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein.

Dopo quattro giorni di silenzio assordante, #EllySchlein rompe il silenzio su #MatteoRicci indagato. E ribadisce il sostegno al candidato nelle #Marche Vai su X

“Sul sostegno a Ricci nelle Marche si aspetta il suo interrogatorio del 30 luglio” è la linea non ufficiale, ma preponderante che filtra dal Movimento. Con Giuseppe Conte, di umore sul nero costante, che per il secondo giorno consecutivo non si fa vedere alla C Vai su Facebook

Schlein e il Pd blindano anche l’indagato Ricci: “Ha detto di essere estraneo, resta il nostro…; Ricci indagato, Schlein rompe il silenzio: “Resta il nostro candidato nelle Marche”; Ricci, Schlein rompe il silenzio: «Al suo fianco. È e resta il nostro candidato».

Ricci indagato, Schlein rompe il silenzio: “Resta il nostro candidato nelle Marche” - La segretaria Dem sull’ex sindaco di Pesaro e aspirante governatore delle Marche, raggiunto da un avviso di garanzia per il caso ‘Affidopoli’. Secondo msn.com

Affidopoli, Schlein: “Ricci resta nostro candidato nelle Marche” - La segretaria del Pd, Elly Schlein, rinnova la fiducia nei confronti di Matteo Ricci, eurodeputato Pd ed ex sindaco di Pesaro, coinvolto nell'inchiesta ... Segnala msn.com