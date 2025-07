Ricci indagato Schlein | resta il nostro candidato

''Ha detto di essere completamente estraneo, abbiamo fiducia nella magistratura e speriamo sia chiarito'', ha detto la segretaria del Pd. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ricci indagato, Schlein: “resta il nostro candidato”

Ricci indagato, compaiono i manifesti: "Evento annullato". Imbarazzo a sinistra - Che non fosse un banale temporale estivo, passeggero e insignificante, era apparso chiaro dal primo minuto.

Matteo Ricci indagato per corruzione: «Mi sono fidato dei miei dirigenti». E adesso che succede? - PESARO L?avviso di garanzia per corruzione nell?ambito dell?inchiesta sul caso affidi piomba come uno tsunami sul Ricci on the beach che il candidato del centrosinistra alla Regione.

Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo» - Il candidato governatore del centrosinistra Matteo Ricci ha ricevuto un avviso di garanzia. Lo ha confermato lui stesso con un post sui social.

L'ex sindaco Ricci indagato perché ha fatto politica: in Italia le partite vengono giocate e vinte da chi dovrebbe fare l'arbitro Il commento del direttore Claudio Velardi Vai su Facebook

Ricci indagato, i dubbi sulla candidatura. Schlein sostiene l’ex sindaco, Conte cauto: “Valutiamo”; Matteo Ricci: «Sono indagato». Il puzzle regionali si complica; Marche, il Pd sostiene Ricci: pronti a fare campagna al suo fianco. Ancora dubbi nel M5s.

Schlein, Pd al fianco di Ricci, resta nostro candidato - Come detto l'altro giorno il Pd è al fianco di Ricci " che "resta il nostro candidato. Da quotidiano.net

Regionali, a che punto è l’indagine su Matteo Ricci e cosa significa per le elezioni nelle Marche - Si voterà per le elezioni regionali 2025 il 28 e il 29 settembre, tra due mesi, ma il candidato dem Matteo Ricci è ... Lo riporta fanpage.it