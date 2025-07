Riaperto al pubblico l’ufficio postale di Torricella Peligna

con una sede rinnovata e nuovi servizi per la clientela come la possibilitĂ di presentare la richiesta di prima emissione o di rinnovo del passaporto, i certificati Inps, Â gli atti di volontaria giurisdizione, i certificati anagrafici e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

