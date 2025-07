Nel 2024, nonostante le difficoltĂ legate alla contingente carenza di personale, il Cori ha ricoverato in degenza ordinaria 304 pazienti, l’80% dei quali con disabilitĂ neurologica e con il 91% di tasso di utilizzo dei posti letto; 145 sono stati quelli in regime di day hospital riabilitativo. Numeri che confermano un’eccellenza. Tanto che l’ Unione Parkinsoniani di Perugia ha voluto donare al Cori (il Centro ospedaliero di riabilitazione intensiva) di Passignano sul Trasimeno l’ ExoBand: si tratta un’ortesi elastica di bacino pensata per aiutare il movimento e la camminata di pazienti con difficoltĂ motorie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riabilitazione intensiva “Cori“, eccellenza sanitaria. Quasi 500 pazienti nel 2024