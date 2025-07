Rho Piano del traffico Rivoluzione-viabilità via libera del Consiglio per una città più sicura

Via libera del consiglio comunale di Rho al nuovo Piano generale del traffico urbano, " Rho si muove " come recita lo slogan, verso una città più sicura, sostenibile e fluida. A due anni di distanza dall’affidamento dell’incarico al Centro Studi Pim, dopo una fase di raccolta dati e rilievi del traffico, la presentazione ai cittadini, il Piano e le proposte di modifica presentate dai cittadini sono state votate dal consiglio comunale. Il Piano prevede diversi cambiamenti, alcuni saranno realizzati nei prossimi mesi, altri invece richiederanno risorse aggiuntive rispetto a quelle già messe nel bilancio di previsione e quindi verranno attuate nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rho, Piano del traffico. Rivoluzione-viabilità via libera del Consiglio per una città più sicura

In questa notizia si parla di: piano - traffico - consiglio - libera

Il piano del Comune di Napoli per l'eventuale festa scudetto di domenica: tutti i divieti e le strade chiuse al traffico - In una nota, il Comune di Napoli spiega che a «seguito dell?incontro in Prefettura da cui è emersa la necessità di predisporre misure preventive relative alla sicurezza,.

Pedalando per la Città : Salerno si prepara alla 31° edizione, il piano traffico - Tutto pronto per "Pedalando per la città ": è in programma il 18 maggio, infatti, la 31° edizione della manifestazione attesa dagli amanti dello sport all'aria aperta.

Litorale flegreo, via al nuovo piano traffico dopo le criticità dei giorni scorsi - Dopo le pesanti criticità registrate sulla viabilità nei giorni scorsi a Licola Mare, l’amministrazione comunale di Pozzuoli ha deciso di intervenire con rapidità .

PIANO INFRASTRUTTURE, VIA LIBERA IN COMMISSIONE Approvata a maggioranza la proposta di atto amministrativo della Giunta regionale “Marche infrastrutture 2032” Via libera in Commissione governo del territorio alla proposta di atto amministrativo “Pi Vai su Facebook

Rho, Piano del traffico. Rivoluzione-viabilità via libera del Consiglio per una città più sicura; Via libera dalla Commissione Agricoltura e Ambiente all'aggiornamento del Piano di risanamento della qualità dell'aria; Svizzera adotta il progetto per trasporto merci sotterraneo.

Piano strutturale integrato. Via libera alle osservazioni dal consiglio ... - Approvate in consiglio comunale ad Altopascio le controdeduzioni alle osservazioni e ai contributi portati dagli Enti sul Piano Strutturale Intercomunale che riguarda i Comuni di Capannori ... Scrive lanazione.it

Via libera al Piano di tutela delle acque al 2030 - Consiglio Valle ... - Con 19 voti a favore e 15 astensioni il Consiglio Valle ha approvato il Piano di tutela delle acque della Valle d'Aosta al 2030. Segnala ansa.it