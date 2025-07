Revenge Porn Mauro Icardi denuncia Wanda Nara per aver diffuso un suo video intimo

(Adnkronos) – Secondo quanto risulta all'Adnkronos, il calciatore Mauro Icardi ha dato mandato ai suoi legali italiani Raffaele Rigitano, Valeria De Vellis e Salvatore Pino per avviare “tutte le azioni necessarie” a perseguire penalmente quella che definisce una grave condotta di revenge porn della quale sostiene di essere stato vittima da parte della moglie Wanda . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: revenge - porn - mauro - icardi

Stupro di gruppo a Palermo, nuova condanna 4 anni e 2 mesi per revenge porn - C’è una nuova condanna per lo stupro di gruppo di Palermo. Stavolta l’accusa è di revenge porn, ovvero per avere girato e poi diffuso le immagini della violenza.

I maschi bersaglio di sextortion, le femmine vittime di revenge porn: così vengono ricattati i vostri figli - Secondo il report del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online crescono i casi di adescamento online sui minori: La fascia più colpita è quella tra i 10 e i 13 anni.

‘Sei complice’, progetto contro il revenge porn arriva alla Rome Startup Week - (Adnkronos) – “Il nostro progetto 'Sei complice' si occupa di sensibilizzare le persone sulla tematica del revenge porn, che è ancora molto poco discussa in Italia.

Lo scandalo di luglio 2025 tra Mauro Icardi e Natasha Rey, modella uruguaiana, nasce da accuse di lei: Icardi le avrebbe mandato messaggi e video intimi, cancellandoli, mentre era con China Suárez. Rey ha pubblicato presunte prove, inclusi video espliciti Vai su X

Revenge Porn, Mauro Icardi denuncia Wanda Nara per aver diffuso un suo video intimo; Mauro Icardi, già crisi con China Suarez: “È andata via”. E le nuove accuse da Wanda Nara; Wanda Nara e L-Gante si sono lasciati: perché è finita.

Revenge Porn: Mauro Icardi denuncia Wanda Nara per aver diffuso un suo video intimo - Il calciatore afferma inoltre che, dopo quella che considera un'indebita sottrazione delle figlie minori — per la quale Wanda Nara è stata denunciata alla Procura di Milano lo scorso anno — si trova ... Da adnkronos.com