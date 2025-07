Resto al Sud realizzato da Nocera Consulting il portale per accedere agli incentivi

Un nuovo punto di riferimento digitale per gli imprenditori del Mezzogiorno: il suo nome è SudStarter, ed è stato presentato nei giorni scorsi. E’ un portale innovativo dedicato agli imprenditori del Mezzogiorno che desiderano accedere alle opportunità offerte da Resto al Sud 2.0, il programma di incentivi che prevede contributi a fondo perduto fino al 75% per investimenti fino a 120.000 euro e fino al 70% per progetti fino a 200.000 euro. SudStarter nasce dall’esperienza e dalla visione della Nocera Consulting, società leader nella consulenza in finanza agevolata che ha già accompagnato con successo i progetti imprenditoriali nell’ambito del precedente bando Resto al Sud. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: resto - portale - accedere - agli

Al via SudStarter, il portale innovativo dedicato agli imprenditori del Mezzogiorno che desiderano accedere alle opportunità offerte da Resto al Sud 2.0 https://laprovinciaonline.info/al-via-sudstarter-il-portale-innovativo-dedicato-agli-imprenditori-del-mezzogior Vai su X

Deluso ma determinato, Nadir ha già chiesto di ripetere l’anno e di accedere agli atti per capire cosa sia andato storto. Forse valuterà un ricorso http://tiny.cc/9szo001 Vai su Facebook

Resto al Sud, realizzato da Nocera Consulting il portale per accedere agli incentivi; Resto al Sud, realizzato da Nocera Consulting il portale per accedere agli incentivi; Resto al Sud 2025: cosa finanzia, chi può richiederlo, come funziona • In.

Nasce SudStarter: il portale che rivoluziona l’accesso a Resto al Sud 2.0 - Viene presentato oggi SudStarter, il portale innovativo dedicato agli imprenditori del Mezzogiorno che desiderano accedere alle opportunità offerte da Resto al Sud 2. stylo24.it scrive