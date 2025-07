Resti umani in un padiglione dell’ospedale San Camillo | Test del Dna per capire se sono le ossa sono di Emanuela Orlandi

Il ritrovamento di alcune ossa umane, rinvenute in un padiglione dell’ospedale San Camillo a Roma, riaccendono il mistero sulla scomparsa di Emanuela Orlandi: nei prossimi giorni, infatti, verrĂ effettuato un test del Dna per capire se i resti appartengono alla ragazza, svanita nel nulla nel 1983. “Aspettiamo la comparazione genetica con il Dna di Emanuela, in possesso della Procura – ha dichiarato a il Giornale Laura Sgrò, avvocato di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela – Certo è un’ipotesi suggestiva, alla luce proprio della testimonianza della Minardi confermata in parte dalle indagini svolte dalla squadra mobile”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Resti umani in un padiglione dell’ospedale San Camillo: “Test del Dna per capire se sono le ossa sono di Emanuela Orlandi”

