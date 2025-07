Resti umani in un padiglione del San Camillo | nel palazzo di fronte c’era la prigione di Emanuela Orlandi?

Macabro ritrovamento ieri, all’ospedale San Camillo di Roma. Resti di ossa umane sono state trovate tra i rifiuti all’interno del padiglione Monaldi, attualmente dismesso e in cui sono in corso lavori di ristrutturazione. A trovarlo è stato un operaio della ditta, incaricata dei lavori tra i rifiuti recuperati al piano terra nel vano di uno degli ascensori. Sul posto, insieme al medico legale, sono intervenuti i carabinieri della stazione Monteverde Nuovo, che hanno sequestrato l’area, e i colleghi della sezione rilievi del nucleo investigativo di via in Selci. Il ritrovamento dei resti umani e gli esami sul Dna per le verifiche su Emanuela Orlandi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Resti umani in un padiglione del San Camillo: nel palazzo di fronte c’era la prigione di Emanuela Orlandi?

In questa notizia si parla di: resti - padiglione - camillo - umani

Uno scheletro è stato ritrovato in un padiglione chiuso dell'ospedale San Camillo di Roma. Da quanto apprende l'Ansa da fonti sanitarie e amministrative, lo scheletro, probabilmente lì da anni, è stato rinvenuto nel padiglione Monaldi, chiuso e inagibile da a Vai su Facebook

Ossa umane trovate in un padiglione del San Camillo chiuso da anni; Orrore in ospedale: scheletro trovato in un padiglione chiuso; Uno scheletro è stato trovato in un padiglione chiuso dell'ospedale San Camillo.

Resti umani ritrovati al San Camillo, finito il sopralluogo: cosa sappiamo sulle ossa - Terminati i sopralluoghi all'ospedale San Camillo, nel padiglione Monaldi dove, all'interno di un vano ascensore, sono stati ritrovati dei resti umani ... Secondo fanpage.it

Roma, giallo al San Camillo: trovato uno scheletro nel padiglione in disuso, scoperto da un operaio nel vano ascensore del "Monaldi de Sanctis" - Stava ripulendo il vano ascensore quando ha notato tra i cumuli di rifiuti un teschio e delle ossa umane. Da ilmessaggero.it