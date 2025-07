Restauro al via alla chiesa di Galeata

Sono partiti a Galeata i lavori di restauro della chiesa della Madonna dell’UmiltĂ . Il cantiere dell’edificio storico dedicato alla compatrona insieme a Sant’Ellero del paese della val Bidente, è ben visibile poco prima della via che conduce al cimitero. "I lavori consistono nel restauro di tutti i paramenti murari esterni ed interni – si legge nella relazione tecnica – la demolizione dell’intonaco cementizio situato a terra di recente fattura con la realizzazione di un ciclo di intonaco deumidificante e relativa tinteggiatura e velatura a calce per contrastare e rallentare il fenomeno dell’umiditĂ di risalita". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Restauro al via alla chiesa di Galeata

