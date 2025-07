Rescigno | Attendiamo l’esito sullo scioglimento dei Consigli di Marano e Giugliano

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Si è ancora in attesa dell’esito delle procedure di scioglimento dei Consigli comunali di Marano di Napoli, Giugliano in Campania e Pomigliano d’Arco, dove, nei mesi scorsi, hanno operato le Commissioni d’accesso nominate dal Prefetto di Napoli, ai sensi dell’art. 143 del Testo Unico degli Enti Locali. Come Presidente della Commissione Anticamorra e Beni Confiscati del Consiglio Regionale della Campania, esprimo piena fiducia nel lavoro del ministero dell’Interno, guidato da Matteo Piantedosi, e nell’attenta istruttoria che sta precedendo le determinazioni del Consiglio dei Ministri”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

