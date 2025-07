Reinserimento sociale oltre 200mila euro per azioni a sostegno del benessere in carcere

Dai servizi sociali e di mediazione agli interventi incentrati sul reinserimento attraverso la formazione e i tirocini lavorativi, senza tralasciare progetti sportivi, laboratori teatrali, attività sulla genitorialità e contributi diretti per l'acquisto di alcuni beni ritenuti fondamentali per la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: reinserimento - sociale - oltre - 200mila

Sky TG24 Live In Milano, giustizia riparativa e reinserimento sociale. LIVE - Torna l’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. L’appuntamento di oggi è allo storico Teatro Dal Verme di Milano che si trasforma in uno studio televisivo.

“La libertà è un organismo vivente”: a Tufo il racconto di un’esperienza unica di reinserimento sociale - È accaduto in Irpinia, e precisamente a Tufo, piccolo comune del cuore campano, che alla fine degli anni Ottanta prese vita una delle esperienze più significative di partecipazione attiva dei detenuti alla costruzione di un nuovo progetto sociale.

Acireale, al via la messa alla prova: lavori di pubblica utilità per il reinserimento sociale - Il Comune di Acireale ha deciso di istituire la messa alla prova per consentire a chi ha compiuto reati minori di ricucire lo strappo che si è venuto a creare in seguito a una condanna.

Reinserimento sociale, oltre 200mila euro per azioni a sostegno del benessere in carcere https://ift.tt/t94rQNa https://ift.tt/C5FeKXN Vai su X

Reinserimento sociale, oltre 200mila euro per azioni a sostegno del benessere in carcere; Carcere. Oltre 200mila euro per il benessere dei detenuti; Alberto Cairo: «Il mio Afghanistan dimenticato. Ma qui ricevo molto di più di quello che do».

Carcere di Ferrara, un impegno annuale di oltre 200mila per garantire il benessere del personale e dei detenuti - Particolare apprezzamento, nel corso del tavolo, è stato espresso per i tirocini lavorativi, tra cui il progetto "Parchi Puliti" che impegna i detenuti, con aiuto di tutor, a tenere in ordine i ... Da cronacacomune.it

Liguria, oltre un milione di euro per il reinserimento dei detenuti - Un nuovo passo verso una giustizia più inclusiva arriva dalla Liguria: il Ministero della Giustizia ha stanziato oltre 1 milione di euro per avviare progetti di reinserimento socio- Come scrive telenord.it