Regosa Cesvi a Tgcom24 | Si muore di fame non c' è un posto sicuro a Gaza

Il Senior Emergency Coordinator di Cesvi a Tgcom24 racconta una situazione critica, con centinaia di migliaia di persone allo stremo: "Si muore di fame e il poco cibo non è alla portata di tutti. Non esiste in tutta Gaza un posto sicuro". Nella Striscia ormai manca tutto, anche gli stessi operatori fanno fatica a sopravvivere: per ovviare al problema ci si arrangia come si può, arrivando anche a bruciare i vestiti pur di avere il modo di cucinare quel poco che si trova. Il Cesvi, da parte sua, spiega Ragosa, si impegna soprattutto nel fornire acqua e riparare latrine e tubi. Ma a preoccupare l'operatore è soprattutto la posizione della Gaza Humanitarian Foundation: "Mai visto che una parte in causa del conflitto possa gestire gli aiuti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

